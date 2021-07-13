Могилевчанин взял в долг на развитие бизнеса более Br22 тыс. и не вернул

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял в долг более Br22,3 тыс. на развитие собственного бизнеса и не вернул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г.Могилева с заявлением обратились сразу несколько местных жителей, у которых наглядно знакомый мужчина одолжил крупные денежные суммы, но отдавать не стал, - рассказали в ведомстве. - 35-летний житель областного центра лишился около Br19 тыс., а 40-летний могилевчанин - более Br3,3. Общая сумма причиненного ущерба составила более Br22,3".

Правоохранители установили личность мужчины, который не возвращал деньги и перестал выходить на связь. Им оказался 30-летний нигде не работающий местный житель. В мае, августе и октябре прошлого года он несколько раз брал у заявителей деньги в долг, не заботясь, как будет возвращать. Знакомым он рассказывал, что планирует приобрести деревообрабатывающий станок и в дальнейшем развивать бизнес в этом направлении. Крупные денежные суммы обещал вернуть сразу же, однако после перестал выходить на связь. Чужие деньги могилевчанин потратил на спиртные напитки и увеселительные мероприятия.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-