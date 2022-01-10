Могилевчанин за оскорбление погибшего сотрудника КГБ приговорен к 2 годам лишения свободы

10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление погибшего сотрудника КГБ могилевчанина приговорили к 2 годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилева поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. "Было установлено, что могилевчанин со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока", - подчеркнули в службе информации.

Во время судебного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Могилева постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК жителю Могилева назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (1БВ - Br32). Мобильный телефон обвиняемого конфискован как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-