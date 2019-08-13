Могилевчанин задержан за хранение особо опасного психотропа альфа-PVP

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители задержали 32-летнего нигде не работающего местного жителя за хранение особо опасного психотропа альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Во время задержания мужчина выбросил сигаретную пачку, за целлофановой упаковкой которой был небольшой пакетик с порошком. Позже было установлено, что в нем находилось более 0,86 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Могилевчанин забрал психотроп из закладки, часть употребил на месте, а остальное хранил при себе (1 г альфа-PVP приравнивается к крупному размеру особо опасного психотропного вещества).
Подозреваемый задержан. По факту хранения им особо опасного психотропного вещества возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения наркоконтроля.-0-
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