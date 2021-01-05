Могилевчанин задержан за оскорбительный комментарий в адрес милиционеров

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан автор оскорбительного комментария в адрес милиционеров. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В конце сентября в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте" были обнародованы фотографии могилевских милиционеров, сопровождающиеся рядом оскорбительных комментариев в их адрес. По факту публичного оскорбления представителя власти следователи возбудили уголовное дело. Оперативники управления по Могилевской области ГУСБ МВД вышли на след автора одного из таких комментариев. Им оказался 45-летний неработающий житель областного центра", - рассказали в МВД.

Ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности. Более того, в момент задержания выяснилось, что он находится в межгосударственном розыске за неуплату штрафа. Сейчас он задержан и водворен в ИВС.

Как рассказал начальник управления по Могилевской области ГУСБ МВД Сергей Шинкевич, за последние пять месяцев задокументированы 53 факта угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Могилевской области в связи с выполнением ими служебных обязанностей. По 13 из них возбуждены уголовные дела.

Сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД продолжается работа по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете.-0-