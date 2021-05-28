Могилевчанин задержан за оскорбительный комментарий в адрес правоохранителя

28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанина задержали за оскорбление милиционера из Брестской области, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

На 44-летнего могилевчанина вышли оперативники могилевского управления ГУСБ МВД. "В июне прошлого года в социальной сети он оставил оскорбительный комментарий в адрес правоохранителя ганцевичской милиции. Свою вину он признал, пояснив, что оскорбил сотрудника органов внутренних дел, поверив в правдивость опубликованных в отношении него сведений", - рассказали в УВД.

Мужчина задержан, его действиям дана правовая оценка. По факту оскорбления представителя власти возбуждено уголовное дело. Ранее могилевчанин более 20 раз привлекался к административной ответственности.

Правоохранители напоминают, что не стоит поддаваться на провокации, опубликованные в социальных сетях и чатах, необходимо критически относиться к информации неофициального характера и помнить о последствиях своих действий.-0-