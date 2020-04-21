Могилевчанина оштрафовали за продажу нацистской символики

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Могилева оштрафовал жителя областного центра за распространение нацистской символики и атрибутики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В начале марта 30-летний могилевчанин в интернете выставил на продажу нацистскую фуражку, кружку и знаки отличия Третьего рейха. Во время сделки мужчину задержали оперативники Могилевского ОВД на транспорте.

Помимо заявленного в объявлении товара милиционеры нашли в квартире продавца кокарду фуражки - еще один атрибут форменного обмундирования армии Третьего рейха. Ее могилевчанин также намеревался продать.

Первый заместитель начальника Могилевского ОВД на транспорте Александр Новиков отметил, что законодательство позволяет привлекать к ответственности людей не только за пропаганду, публичную демонстрацию, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, но и за их хранение с целью распространения, в том числе путем продажи.

С начала года транспортная милиция областного центра выявила четверых человек, совершивших противоправные действия экстремистской направленности. Все они привлечены к административной ответственности.-0-