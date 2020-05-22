Могилевчанина задержали за мошенничество в сфере автобизнеса

22 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 39-летнего могилевчанина за махинации в сфере автобизнеса. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Задержанный находил в интернете объявления о продаже автомобилей и предлагал владельцам сделку на условиях рассрочки. С клиентами заключал договоры, которые предусматривали выплату всей суммы равными долями в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

В итоге обязательства не исполнялись: подозреваемый в кратчайшие сроки перепродавал машину ниже рыночной цены. Полученные деньги он тратил на собственные нужды и покупку другого автомобиля, который использовал в преступной схеме.

"Потерпевшим могилевчанин представлялся успешным руководителем фермерского хозяйства либо владельцем предприятия по изготовлению комбикорма. Под различными предлогами он уговаривал владельцев оформлять машины на третьих лиц, которые были подставными. Когда же подозреваемому предлагали оформить кредитное или лизинговое соглашение, мужчина отказывался, мотивируя это тем, что такие варианты ему невыгодны", - отметила пресс-секретарь.

Чтобы не вызывать подозрений и убедить владельцев автомобилей в своей добропорядочности, мужчина соглашался заверять документы у нотариуса и предоставлял расписки. Когда приходило время платить по рассрочкам, могилевчанин убеждал потерпевших перенести срок оплаты, объясняя это своим неблагополучным материальным положением. В итоге общая сумма задолженности перед продавцами достигла Br150 тыс. Большинству из них мужчина возвращал не более 10% от стоимости машины.

Подозреваемого задержали за рулем в состоянии опьянения. Оперативники нашли у него таблетки и направили их на экспертизу. Предполагается, что у мужчины с собой был особо опасный психотроп. Ранее могилевчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

Следователи возбудили уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Однако правоохранители предполагают, что преступных фактов может быть больше. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают иные факты преступной деятельности арестованного.

Тех, кто стал жертвой мужчины или владеет информацией о его причастности к преступлениям, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0222) 29-50-80, 8 (029) 695-44-95 или 102.-0-