18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанина задержали за оскорбление милиционера из Молодечно, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"На 44-летнего могилевчанина вышли оперативники могилевского управления ГУСБ МВД. Минувшим летом в социальной сети он оставил оскорбительный комментарий в адрес сотрудника молодечненского отдела внутренних дел", - отметили в УВД.

Ранее могилевчанин уже задерживался за аналогичное преступление в отношении сотрудника из Брестской области. Вину житель областного центра признал и пояснил, что оставлял комментарии на эмоциях под воздействием деструктивной информации.

Следователи возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.-0-