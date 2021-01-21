Могилевчанину грозит до 25 лет лишения свободы за убийство матери

21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершено предварительное расследование жестокого убийства 63-летней женщины. На ее теле обнаружено более 30 ножевых ранений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Утром 14 сентября прошлого года тело погибшей нашли у входной двери ее дома в одном из частных секторов Могилева. На месте происшествия эксперт зафиксировал многочисленные ранения на теле женщины - более 30 колото-резаных и резаных ран на туловище и конечностях с повреждениями внутренних органов. Женщина скончалась от массивной кровопотери", - рассказала главный специалист.

Обвинение в совершении преступления было предъявлено 31-летнему сыну погибшей. Мужчина проживал вместе с матерью. По данным следствия, многочисленные раны он причинил своей матери накануне вечером во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. "Результаты проведенных судебных медико-криминалистических экспертиз помогли следователю установить орудие преступления и восстановить события произошедшего, - отметила Ирина Рачковская. - На одежде обвиняемого обнаружена кровь. На поверхности одного из изъятых в доме ножей обнаружили клетки, которые могли образоваться от биологических материалов погибшей и ее сына".

В отношении мужчины была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее результатом установлено, что мужчина в момент совершения преступления мог сознавать фактический характер и значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта он не находился.

По словам официального представителя УСК по Могилевской области Анастасии Лавринович, сыну погибшей предъявлено обвинение за убийство, совершенное с особой жесткостью. Максимальное наказание по этой статье до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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