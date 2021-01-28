Могилевчанину вынесен приговор за разбросанные у административных зданий саморезы

28 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанина обвиняют в хулиганстве - мужчина разбросал на стоянках и дорогах возле административных зданий саморезы, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Прокуратура Могилева поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, которому инкриминировано хулиганство - умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождавшиеся повреждением чужого имущества, - отметили в прокуратуре. - Установлено, что могилевчанин в октябре - ноябре 2020 года для повреждения шин автомобилей служебного и личного транспорта сотрудников контролирующих и правоохранительных органов разбросал самонарезающиеся шурупы на дорогах и стоянках около административных зданий УВД Могилевского облисполкома, территориальных управлений Комитета госконтроля, ГУБОПиК МВД и Следственного комитета".

Как пояснил в суде обвиняемый, таким образом он хотел выразить протест силовым и контролирующим структурам. В результате его противоправных действий была повреждена шина одного из автомобилей, чем причинен вред его собственнику.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшему причиненный ущерб.

С учетом представленных гособвинением доказательств суд Ленинского района г.Могилева признал жителя областного центра виновным в хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-