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16 января 2021, 09:53

Могилевчанину за кражу в кафе кошелька и документов грозит до трех лет лишения свободы

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин похитил у жителя Борисова кошелек с деньгами и документами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На минувшей неделе в милицию поступил звонок от 32-летнего местного жителя, который сообщил о краже кошелька, паспорта, водительского удостоверения и документов на автомобиль. Мужчина отдыхал в одном из питейных заведений Борисова, а к закрытию кафе понял, что остался без ценного имущества. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало очевидно: к хищению причастен один из посетителей кафе. На записи было видно, как незнакомец, дождавшись ухода мужчины на танцпол, подошел к столику и из кармана его куртки что-то забрал", - рассказали в УВД.

Правоохранители вышли на след того самого посетителя заведения. Им оказался неработающий 31-летний житель Могилева. Мужчина сразу же признался в содеянном и рассказал, что в Борисов приехал погостить к знакомым и заодно заглянуть в одно из заведений города, где и решился на хищение.

Документы нашлись недалеко от места совершения преступления. Их подозреваемый выбросил, как только вышел на улицу. Никакой ценности для него они не представляли, а вот имеющиеся в кошельке Br280 мужчина прикарманил и быстро потратил на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

"В борисовском регионе немалое количество краж совершается именно в увеселительных заведениях, объектах общепита, торгово-развлекательных центрах. Зачастую отдыхающие в данных заведениях проявляют беспечность и оставляют свои вещи без присмотра, забывают их, чем и пользуются злоумышленники. В связи с этим рекомендуем не оставлять свои вещи без присмотра даже на непродолжительное время", - добавили в УВД,-0-

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