Могилевчанка брала деньги на развитие несуществующего бизнеса

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка брала деньги на развитие бизнеса, которого не было. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратились сразу несколько могилевчан, которые рассказали, что были обмануты знакомой. 24-летний секретарь одной из организаций и 37-летий бухгалтер лишились денег на общую сумму Br5150", - рассказали правоохранители.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся причастна 30-летняя логист, ранее не судимая могилевчанка. Выяснилось, что женщина знакомилась с гражданами, которым рассказывала, что планирует заниматься развитием собственного бизнес-проекта. Могилевчанка объясняла, что для осуществления мечты ей не хватает небольшой суммы денег. Новые знакомые соглашались помочь подруге, убежденные, что она скоро отдаст взятые в долг деньги. Однако последнее так и не происходило: вместе с наличностью женщина исчезла, перестав отвечать на звонки мобильного и сообщения в интернете. Осознав, что самостоятельно деньги вернуть не удастся, могилевчане попросили о помощи правоохранителей.

Сейчас похищенное частично изъято. Выяснилось, что деньги женщина тратила вовсе не на создание бизнес-проекта, а на личные нужды, тратя их на спонтанные покупки в магазинах. Возбуждены уголовные дела. -0-