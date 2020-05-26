Могилевчанка бросилась под поезд и попала в реанимацию

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве женщина бросилась под поезд, с травмами ее доставили в реанимацию. Об этом в своем Twitter-аккаунте проинформировало МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 25 мая. "Около 20.45 на перегоне Могилев-1 - Могилев-2 под поезд Полоцк-Брест попала могилевчанка 1988 года рождения. Про предварительным данным, за 50 м до приближающегося поезда женщина прыгнула в междупутье, на звуковые сигналы не реагировала", - рассказали в МВД.

Применялось экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. С травмами пострадавшая доставлена в реанимацию. Проводится проверка. Задержка поезда составила 40 минут.

С начала года на железной дороге произошло свыше 30 несчастных случаев, погибли более 20 человек.-0-