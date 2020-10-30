Могилевчанка хотела уплатить долги по кредитам чужими деньгами

30 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка, чтобы уплатить долги по кредитам, похитила более Br2 тыс. у своего знакомого, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В милицию с заявлением обратился 58-летний водитель одной из организаций города. Мужчина рассказал, что из его квартиры по улице Клары Цеткин была похищена крупная сумма денег - Br2,2 тыс.", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что к пропаже может иметь отношение 50-летняя нигде не работающая знакомая обратившегося. Вместе с другими людьми она была в гостях у мужчины в день исчезновения денег.

"Предварительно установлено, что после совместного распития спиртного, женщина зашла в соседнюю комнату и заглянула в шкаф. На одной из полок в свободном доступе лежали купюры. Женщина знала, что ей необходимо уплатить долги по кредитам, взяла для этих целей чужие деньги и ушла", - прокомментировали в УВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.-0-