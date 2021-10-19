Могилевчанка лишилась дорогостоящей техники, отдав ее в ремонт знакомому

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жительница Могилева лишилась дорогостоящей техники, отдав ее в ремонт знакомому. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратилась 33-летняя могилевчанка, которая рассказала правоохранителям, что стала жертвой обмана. Женщина отдала знакомому два ноутбука и мобильный телефон, которые тот обещал отремонтировать, но в итоге лишилась дорогостоящей техники на сумму почти Br1,2 тыс.

Как оказалось, чужое имущество забрал 28-летний нигде не работающий, ранее не судимый мужчина. Узнав от приятельницы, что та собралась отдать ноутбуки и телефон в ремонт, мужчина предложил свою помощь в ремонте и пообещал, что сделает это бесплатно. Могилевчанка отдала ему имущество и стала ждать результатов ремонта. Однако приятель не спешил возвращать отремонтированные гаджеты, а после и вовсе перестал выходить на связь.

Похищенное изъято и возвращено женщине. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-