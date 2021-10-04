Могилевчанка нашла на территории купленной дачи револьвер 1912 года

4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка нашла на территории недавно купленной дачи револьвер 1912 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Жительница Могилева купила в пригороде участок земли с ветхими строениями под дачу, - пояснила Ирина Рачковская. - Вместе с мужем она приступила к ремонту дома: разобрали кровлю, демонтировали стропила. Спустя несколько дней женщина стала убирать с участка солому, использовавшуюся ранее для утепления кровли, и обнаружила в ней кобуру с предметом, внешне похожим на пистолет. Свою находку женщина принесла в милицию".

По результатам исследований установлено, что представленный предмет является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием - 7,62 мм револьвером системы Наган, изготовленным заводским способом. На револьвере хорошо сохранились маркировки, свидетельствующие о годе и месте изготовления: 1912 год, Императорский оружейный завод. Револьвер не пригоден для стрельбы по причине неисправности курка.-0-