30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка под видом продажи одежды в интернете выманивала деньги у покупателей, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД города Могилева с заявлением обратилась 46-летняя могилевчанка, которая рассказала, что была обманута недобросовестным продавцом одежды в интернете. Женщина перевела на счет незнакомки более Br110, после чего последняя перестала выходить на связь и не стала высылать выбранный заявительницей товар. Отчаявшаяся могилевчанка, осознав, что стала жертвой мошенничества, обратилась за помощью в правоохранительные органы.

"Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что обманным путем деньгами завладела 25-летняя нигде не работающая местная жительница. На одном из сайтов мошенница предлагала всем желающим приобрести одежду из России, убеждая пользователей в том, что товары из соседнего государства привозит ее родственник, и все они отличного качества. После, когда заинтересованная в покупке женщина перевела денежную сумму на счет "продавца", последняя заблокировала ее во всех социальных сетях и перестала отвечать на звонки", - рассказали в ведомстве.

Ранее 25-летняя могилевчанка уже была судима за кражу и мошенничество. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-