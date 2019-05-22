Могилевчанка погибла под колесами легковушки

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в аварии на пр.Димитрова погибла женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло 21 мая около 23.10. "34-летний местный житель на "Ладе" ехал по пр.Димитрова и сбил 40-летнюю могилевчанку. В результате женщина получила смертельную травму", - рассказали в ГАИ.

Могилевчанка световозвращающими элементами обозначена не была. По факту аварии проводится проверка.-0-