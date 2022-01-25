25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка после общения с кибермошенниками лишилась Br12,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Утром 21 января 58-летней жительнице Могилева в Viber поступил телефонный звонок. Девушка представилась сотрудницей банка и сообщила женщине, что на ее имя оформляется кредит. Спустя несколько минут могилевчанке позвонил так называемый сотрудник службы безопасности, который рассказал клиентке, что он занимается вопросом защиты ее расчетного счета от действий мошенников. Далее поступил еще один звонок, на этот раз из "уголовного розыска". Представившись начальником отдела, звонивший порекомендовал установить на телефон защитное приложение AnyDesk, а затем явиться в банковское учреждение для оформления реального кредита.

В этот же день женщина оформила кредит на Br10 тыс., который был переведен на другой счет с помощью ранее установленного ею "защитного" приложения. Кроме того, с еще одной банковской карты потерпевшей списано Br2,2 тыс. Могилевчанка обратилась в правоохранительные органы.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК. В ходе расследования допрошена потерпевшая, осмотрен ее мобильный телефон, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых поступили звонки. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.-0-