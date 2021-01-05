5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка украла из квартиры знакомой деньги. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 51-летняя местная жительница, которая утверждала, что у нее из квартиры, расположенной в одном из домов по бульвару Днепровскому, были похищены денежные средства. Наличность на общую сумму в $350 пропала из чемодана, стоящего в одной из комнат", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что деньги взяла 24-летняя нигде не работающая приятельница заявительницы, ранее уже неоднократно судимая за мошенничество. Оказалось, что девушка пришла к подруге в гости, а после, когда та ненадолго отлучилась из комнаты, изучила содержимое стоящего на полу чемодана. Успев незаметно забрать наличные, девушка как ни в чем не бывало продолжала общаться с хозяйкой квартиры, потом попрощалась и ушла. Доллары могилевчанка поменяла на белорусские рубли, деньги потратила на приобретение спиртных напитков, которые распивала в компании своих приятелей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.

Сотрудники Ленинского РОВД Могилева предупреждают граждан о последствиях распития спиртных напитков с неблагонадежными гражданами. "Старайтесь тщательнее выбирать круг своего общения, приглашать домой только проверенных знакомых и приятелей. Не оставляйте в открытом доступе денежные средства, ювелирные изделия и иные дорогостоящие вещи. Помните, что сохранность вашего имущества зависит от вас самих", - добавили в ведомстве.-0-