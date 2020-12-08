8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка взяла кредит для подруги, а та ее обманула. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"27-летняя жительница Могилева по просьбе своей знакомой заключила договор и получила кредитную карту на сумму Br4 тыс., которую позже передала девушке. После этого могилевчанка не увидела ни своей знакомой, ни денег", - сказали в УВД.

К случившемуся причастна 19-летняя жительница Орши, которая приехала в областной центр в гости к подруге. Немного погостив, девушка пожаловалась на финансовые затруднения и намекнула, что подруга может ей помочь: попросила приятельницу взять кредит, который сама будет оплачивать. "Могилевчанка согласилась помочь, девушки отправились в одно из отделений банка и там оформили кредит, после чего разошлись добрыми подругами. Однако вскоре выяснилось, что взявшая крупную сумму денег приятельница не стала их возмещать. На связь девушка не выходила, перестала отвечать в социальных сетях и не поднимала мобильный телефон. Обманутая могилевчанка обратилась в милицию", - рассказали в УВД.

Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.-0-