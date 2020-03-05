Могилевчанку будут судить за попытку убийства ребенка

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка выбросила ребенка в окно, ее будут судить за попытку убийства, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Могилевской области.

Прокуратура изучила и направила в Могилевский областной суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы областного центра. Ей инкриминировано совершенное с особой жестокостью покушение на убийство малолетнего ребенка.

Днем 2 декабря 2019 года нетрезвая женщина была в квартире родственников. "Желая умышленно лишить жизни малолетнего 2019 года рождения, она выбросила его из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома", - отметили в прокуратуре.

Женщина действовала с особой жестокостью: взяла мальчика на руки, вышла с ним на балкон, открыла окно и бросила ребенка вниз. Как подчеркнули правоохранители, падение с высоты 2,7 м и длительное нахождение на промерзшей и припорошенной снегом земле при температуре около 2 градусов ниже нуля могли причинить ребенку "особые страдания и мучения". Одет мальчик был в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку.

"В результате противоправных действий ребенку причинены тяжкие по признаку опасности для жизни телесные повреждения в виде закрытого перелома затылочной кости", - рассказали в прокуратуре.

Убийство женщина не смогла довести до конца. Ребенка через непродолжительное время обнаружил прохожий. Мальчика оперативно доставили в Могилевскую областную детскую больницу и своевременно оказали медицинскую помощь.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 ст.14 и п.п.2, 6 ч.2 ст.139 УК. При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления и согласился с правовой квалификацией содеянного. Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-