Могилевчанку могут привлечь к ответственности за размещение в чате сведений о милиционере

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по Могилевской области ГУСБ МВД установили пользователя экстремистского Telegram-канала, которая распространила размещенную там информацию о сотруднике ГУБОПиК (паспортные данные, адрес места жительства и прочее). Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Автором поста в локальном чате Могилева оказалась 30-летняя местная жительница, находящаяся в отпуске по уходу за детьми. Милиционеры изучили ее переписку и убедились: женщина знала, что копирование и распространение личных сведений, в том числе взятых из экстремистского Telegram-канала, запрещено. Со слов могилевчанки, своими действиями она хотела предупредить о соседе-милиционере жильцов дома с протестными настроениями", - рассказали в МВД.
Действиям женщины будет дана правовая оценка, а оперативники продолжат выявлять распространителей запрещенной информации.
МВД напоминает, 20 октября cуд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. В связи с этим их опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, влечет административную ответственность.
Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 20 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения (ч.2 ст.17.11 КоАП).-0-