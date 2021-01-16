Могилевчанку при продаже детских вещей в интернете обманули на Br2 тыс.

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16 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка продавала детские вещи в интернете, ее обманула другая жительница областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома. С заявлением в милицию обратилась 29-летняя жительница Могилева, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Женщина рассказала, что обманным путем в интернете лишилась нескольких принадлежащих ей товаров на сумму более Br2 тыс., которые планировала продать. Правоохранители установили, что к случившемуся причастна 33-летняя могилевчанка, которая тоже находится в декрете. "Она через интернет продавала детские вещи и якобы приобретала их для своих детей, - рассказали в УВД. - Она списалась с владелицей имущества и попросила переслать ей вещи, после чего обещала отдать указанную за них денежную сумму. Владелица не заподозрила ничего плохого и отдала вещи, однако денег за них так и не дождалась - покупательница перестала выходить на связь. Тогда женщина обратилась в милицию". Сейчас похищенные вещи изъяты и возвращены владелице. В отношении 33-летней могилевчанки возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку. Правоохранители напоминают, что при заключении сделок с незнакомыми людьми нужно быть предельно осторожными.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!