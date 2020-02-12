Могилевская фирма недоплатила более Br240 тыс. налогов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br240 тыс. налогов недоплатило в бюджет могилевское общество с ограниченной ответственностью, которое специализируется на производстве и установке окон и ремонтно-строительных работах. Этот факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что должностные лица коммерческой организации в течение двух лет скрывали от налогообложения часть выручки. Так, в 2018-2019 годах фирма выполняла монтаж окон в квартирах и домах жителей Беларуси за наличный расчет и отражала в бухучете лишь аванс в размере 30% от стоимости выполненных работ. Это повлекло за собой занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату в бюджет более Br240 тыс. налогов.

Доначисленные по результатам проверки суммы налогов директор фирмы решил погасить за счет бюджета. По его указанию в акты выполненных работ по ремонту здания Мстиславской районной поликлиники были включены работы, которые на объекте не выполнялись, и материалы, которые не использовались. В результате коммерческое предприятие незаконно получило из бюджета свыше Br230 тыс.

В отношении директора и главного бухгалтера ООО возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере), а в отношении директора - еще и уголовное дело по ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).-0-