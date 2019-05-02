Могилевская организация удерживала из зарплат работников суммы, но деньги в банк не поступали

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Могилевская райагропромтехника" удерживало из зарплат работников суммы по исполнительным документам, но деньги в банк не поступали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

В январе в прокуратуру Могилевского района обратились двое работников ОАО. Они сообщили, что банковским учреждениям не были перечислены удержанные из их зарплаты деньги по исполнительным документам. Прокуратура проверила эти доводы - факты непоступления денег подтвердились. Материалы были направлены в орган дознания для дачи правовой оценки действиям должностных лиц организации, в которой работали заявители.

Установлено, что бывший директор ОАО с января 2015 года по декабрь 2016-го, чтобы продемонстрировать благополучную обстановку на предприятии, скрыть недостатки и упущения в своей работе, ежемесячно давал главному бухгалтеру незаконные указания не перечислять банковским учреждениям деньги по исполнительным документам, но удерживать их из зарплаты работников. Аналогичные эпизоды выявлены в отношении 12 сотрудников. Сумма ущерба взыскателям превысила Br16 тыс.

По фактам злоупотребления властью и служебными полномочиями прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО по ч.2 ст.424 УК. Для предварительного расследования дело направлено в Следственный комитет.-0-