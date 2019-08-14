Могилевская организация уклонилась от уплаты налогов более чем на Вr62 тыс.

14 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области при проведении проверки совместно с сотрудниками инспекции МНС выявило факты неуплаты налогов одной из организаций Могилева более чем на Вr62 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела УДФР КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.

Установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов в период с 2012 года по март 2016-го умышленно были оформлены и отражены в регистрах бухгалтерского учета предприятия документы об аренде у Могилевского облпотребсоюза склада, в действительности не использующегося из-за его непригодности. Стоимость аренды необоснованно была включена в состав затрат, учитываемых при налогообложении, что способствовало занижению налоговой базы по налогу на прибыль.

Подача налоговых деклараций (расчетов) с внесенными заведомо ложными сведениями повлекла причинение государственному бюджету ущерба более чем на Вr62 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 61-летнего бывшего директора предприятия и его вышестоящего руководителя управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.-0-