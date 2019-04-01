Могилевская таможня пресекла попытку незаконно ввезти из России 70 т пшеницы

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники выявили незаконное перемещение из России в Беларусь 70 т пшеницы без товаросопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Зерно перевозили в грузовых отсеках транспортных средств "Mерседес-Бенц" и "Рено". У водителей автопоездов отсутствовали необходимые документы на товар, в том числе фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.

Могилевская таможня начала административные процессы в соответствии с Кодексом об административных нарушениях, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 50% стоимости товара.-0-