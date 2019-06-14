Могилевские коммунальщики незаконно брали деньги за ритуальные услуги

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевские следователи устанавливают потерпевших от противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия, которые незаконно брали деньги за оказание ритуальных услуг. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, в период с января 2015 года по апрель 2019-го должностные лица могилевского предприятия "Специализированный комбинат обслуживания населения" незаконное взимали с граждан деньги за услуги по приему и оформлению заказов на погребение, приему и оформлению документов, осуществление контроля за погребением, а также за разрешение на проведение работ по благоустройству мест захоронения и установке надмогильного сооружения. Должностными лицами предприятия были утверждены соответствующие прейскуранты цен на выполнение этих работ.

Впоследствии решением суда Октябрьского района Могилева от 18 октября 2018 года действия предприятия признаны противоправными, нарушающими права потребителей, а сделки, заключенные со всеми потребителями, оплатившими вышеуказанные услуги, признаны ничтожными. В соответствии с законодательством предоставление участков для захоронения выполняется на безвозмездной основе в рамках осуществления административной процедуры, а контроль за погребением является обязанностями специализированной организации. В данном случае граждане вводились в заблуждение относительно обязательности оплаты ими вышеуказанных услуг.

С целью установления всех обстоятельств совершенного преступления следователи обращаются с просьбой к гражданам, оплатившим предприятию в период с января 2015 года по апрель 2019-го вышеупомянутые услуги, сообщить об этом по телефону: 8 (0222) 29-82-66.-0-