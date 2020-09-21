Могилевские следователи ищут телефонного мошенника, выманившего у пенсионеров тысячи долларов

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства мошенничества. Неизвестный мужчина звонил пожилым людям и сообщал ложную информацию о том, что их дети нуждаются в помощи и необходимо передать определенную сумму денег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет, передает БЕЛТА.

Одной из потерпевших злоумышленник во время телефонного разговора сообщил, что ее сын совершил ДТП. Предлагая помочь тому избежать уголовной ответственности, потребовал у женщины $5 тыс. В другом случае мужчина сообщил потерпевшей, что ее сын по неосторожности убил человека. Поэтому необходимо срочно передать $1,6 тыс. семье погибшего.

"Учитывая, что ложная информация всегда была связана с детьми потерпевших, которые якобы попали в беду, родители в стрессовом состоянии незамедлительно передавали деньги, не выясняя всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Следователи напоминают гражданам о необходимости быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При получении подобного рода информации от незнакомцев нужно не паниковать и уточнять детали у близких и знакомых людей.-0-