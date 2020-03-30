Могилевские следователи устанавливают обстоятельства убийства, совершенного в 2002 году

30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские следователи устанавливают обстоятельства убийства 23-летнего молодого человека, совершенного в августе 2002 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Расследование по этому уголовному делу возобновлено для проведения дополнительных следственных действий. С появлением новых технологий идентификации следов от рук эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области смогли определить всех людей, чьи следы были обнаружены в машине. При проверке указанных граждан следствием установлена причастность к убийству одного из них", - отметила Анастасия Лавринович.

Во время допроса 41-летний подозреваемый признал свою вину и рассказал, что убил молодого человека в салоне автомобиля. Причиной послужила возникшая между ними ссора. После этого подозреваемый избавился от орудия преступления и скрылся. При проверке показаний мужчина указал место совершения преступления и рассказал подробности убийства.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

В процессе расследования уголовного дела установлено, что молодой человек в свободное время занимался частным извозом на личном автомобиле. Вечером в день убийства он уехал со стоянки такси с пассажиром в неизвестном направлении. Через некоторое время потерпевший без признаков жизни был обнаружен неподалеку от своей машины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за ножевого ранения.-0-