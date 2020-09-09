Могилевские следователи завершили расследование ДТП с четырьмя погибшими

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Бобруйском районе, в результате которого погибли четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, днем 28 июня трое мужчин рыбачили на территории фермерского хозяйства вблизи деревни Спорное в Бобруйском районе, куда они приехали на автомобиле Nissan. Мужчины употребляли спиртные напитки, 51-летний владелец транспортного средства попросил 33-летнего знакомого приехать к отдыхающим на такси, чтобы в последующем сесть за руль его автомобиля. Однако на следующий день никто из мужчин не вышел на связь, работники агроусадьбы обследовали территорию и неподалеку в водоеме обнаружили перевернутое транспортное средство. На место происшествия прибыли экстренные службы. При извлечении автомобиля из воды в нем были обнаружены тела четырех мужчин без признаков жизни.

При осмотре места происшествия в салоне автомобиля изъят видеорегистратор. На флеш-карте обнаружены видеозаписи, зафиксировавшие события дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что на момент ДТП транспортным средством управлял владелец автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления (лишен за вождение в состоянии алкогольного опьянения). Согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле. Его знакомый, который должен был сесть за руль, находился в момент аварии рядом на переднем сидении. Мужчина намеревался заменить водителя при выезде на оживленную трассу.

Во время движения по территории агроусадьбы водитель заметил вдоль водоема оставленный кем-то стул и остановился. Мужчина предположил, что это их стул и решил подсветить его фарами, чтобы лучше рассмотреть. Водитель начал движение задним ходом и выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Выбраться из автомобиля мужчинам не удалось.

Следователями допрошены родственники погибших и работники агроусадьбы, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения ряда экспертиз. Согласно выводам автотехнической экспертизы, неисправностей в автомобиле, которые могли бы привести к аварии, не выявлено.

По результатам расследования действия водителя квалифицированы по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц) УК. В связи со смертью мужчины производство по уголовному делу в отношении него прекращено.-0-