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22 апреля 2020, 16:23

Могилевские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 60 т фруктов

Фото Государственного таможенного комитета
Фото Государственного таможенного комитета

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию России фруктов на сумму более Br75 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Семь автомобилей под управлением временно неработающих российских граждан правоохранители остановили в Хотимском районе (Могилевская область). В машинах находились яблоки, груши и лимоны (почти 60 т фруктов).

При проверке у водителей отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарные сертификаты. Таможенники установили, что товар направлялся для дальнейшей реализации на рынках России. Также было выявлено, что некоторые водители в 2019 году уже привлекались за аналогичные правонарушения.

Могилевская таможня начала административные процессы согласно ч.4 ст.12.17 КоАП. Статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br27), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.-0-

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