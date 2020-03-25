Могилевские таможенники пресекли реализацию 1,4 т небезопасной рыбной продукции

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Могилевской таможни в марте выявили факты хранения и реализации рыбной продукции без соответствующих товаросопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В одном из торговых павильонов Могилева без документов, в том числе и ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность для потребителя, реализовывалась рыбная продукция, ввезенная из России. В продаже оказались и сырая, и вяленая, и слабосоленая рыба, а также икра сельди и пресервы.

Всего нарушитель планировал незаконно реализовать почти 1,4 т рыбы в ассортименте общей оценочной стоимостью более Br5,7 тыс.

Могилевская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП (нарушение правил торговли и оказания услуг населению). Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости незаконно ввезенного товара.-0-