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21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники выявили 4 факта незаконного хранения наркотиков с начала года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве. "С начала 2022 года могилевскими таможенниками выявлено 4 факта незаконного хранения наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 1,4 кг марихуаны, альфа-PVP и мефедрона. Возбуждено 2 уголовных дела в отношении группы лиц", - отметили в могилевской таможне. Так, совместно с управлением наркоконтроля УВД Могилевского облисполкома выявлен факт хранения 502 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP у жителя Витебской области. Мужчина прибыл на Могилевщину с целью распространения психотропных веществ с использованием сети Интернет. Нарушитель действовал в составе преступной группы. "В настоящее время преступники активно используют интернет для распространения запрещенных веществ, - отметили в ведомстве. - Распространение происходит последовательно через различные звенья людей, что усложняет задачу по пресечению подобных преступлений. Однако накопленный опыт и взаимодействие между правоохранительными органами позволяет выявлять и пресекать случаи незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!