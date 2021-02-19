Молдаванин пытался нелегально вывезти из Беларуси более 3,3 т кедровых орехов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,3 т кедровых орехов стоимостью более Br120 тыс. пытался вывезти из Беларуси без декларирования и наличия документов гражданин Молдовы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Попытку незаконного вывоза из Беларуси более 3,3 т кедровых орехов пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута". Товар был обнаружен при проведении таможенного осмотра микроавтобуса Volkswagen, который следовал в Украину. 32-летний гражданин Молдовы намеревался вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза кедровые орехи без декларирования и наличия каких-либо документов на товар", - отметили в комитете.

В ГТК напомнили, что в отношении данного товара в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №30 от 21 апреля 2015 года "О мерах нетарифного регулирования" установлен разрешительный порядок вывоза.

Предварительная оценочная стоимость орехов составляет более Br120 тыс. В связи с незаконным вывозом в крупном размере ограниченного к перемещению товара Гомельская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 228 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-