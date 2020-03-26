Молитвенный дом сгорел в Гомельском районе

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Кравцовка Гомельского района сгорел молитвенный дом, принадлежащий Гомельской епархии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в деревянном здании поступило спасателям сегодня в 11.53. К прибытию подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли. Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожено деревянное строение. Пострадавших нет.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печного отопления.-0-