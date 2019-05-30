Молния стала причиной двух пожаров в деревне Калинковичского района

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной двух пожаров, произошедших в Калинковичском районе вечером 29 мая, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в доме в деревне Михновичи поступила в 20.20 по линии 101. Спустя 20 минут спасателям сообщили о загорании нежилого дома в этой же деревне.

В обоих случаях пострадавших нет. В жилом здании огнем уничтожена шиферная кровля, повреждены стены и имущество внутри, в нежилом - фронтон. Рассматриваемая версия причины пожаров - молния.

В МЧС напомнили, что во время грозы в первую очередь необходимо отключить все электроприборы и вытащить штекер наружной антенны из телевизора, прекратить телефонные разговоры. Также важно убрать сквозняки, плотно закрыть окна и дымоходы. "Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке", - рекомендуют в МЧС. На улице стоит держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, столбов, линий электропередачи, а также от костра, так как столб горячего воздуха - хороший проводник электричества. Кроме того, в непогоду нельзя находиться в воде, а рыбалку во время грозы нужно прекратить.-0-