Молния убила пастуха в Рогачевском районе

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе молния убила пастуха. Трагедия произошла сегодня в ГСХУ "Турская сортоиспытательная станция", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Предварительно установлено, что мужчина 1987 года рождения пас коров на лугу, примерно в 11.00 в него попала молния. Работавший неподалеку брат пастуха вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.-0-
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