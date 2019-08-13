Молния убила пастуха в Рогачевском районе

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе молния убила пастуха. Трагедия произошла сегодня в ГСХУ "Турская сортоиспытательная станция", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Предварительно установлено, что мужчина 1987 года рождения пас коров на лугу, примерно в 11.00 в него попала молния. Работавший неподалеку брат пастуха вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.-0-