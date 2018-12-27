Молодая пара в Минске пришла на помощь женщине, когда ее пытались задушить

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета ищет молодую пару, которая помогла женщине, когда ее пытались задушить. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Инцидент произошел вечером 12 октября между гаражами, расположенными возле дома №34 по 2-ому пер. Багратиона. Здесь 32-летний мужчина, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, напал на 31-летнюю женщину и душил ее. "Призыв о помощи услышала мимо проходившая молодая пара, которая подошла уточнить, что происходит. В результате мужчина отпустил женщину и сбежал с места происшествия", - рассказали в СК.

Убедившись, что медицинская помощь потерпевшей не нужна, пара провела ее до дома. По дороге парень и девушка рассказали, что крики о помощи они услышали около детского сада, недалеко от гаражей. Сейчас следователи ищут этих молодых людей, а также других граждан, у которых есть какая-либо информация о происшествии. Их звонка ждут по телефонам 8 (033) 657-70-59, 8 (017) 389-55-55. Кроме того, можно обратиться непосредственно в Партизанский РОСК (Минск, пер. Стахановский, д. 5).-0-