Молодая женщина и пятилетняя девочка пострадали в аварии вблизи Каменца

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в аварии пострадали молодая женщина и пятилетняя пассажирка легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 декабря около 14.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд Мондео" находилась 29-летняя женщина. На 5-м км автодороги Р7 Каменец - Жабинка - Федьковичи она не справилась с управлением и съехала на обочину, затем машина опрокинулась на бок. В результате ДТП водитель и пятилетняя пассажирка получили травмы. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Еще одна авария в этот день произошла в Пинске. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля "Хендай Сантафе" около 20.10 на улице Рокоссовского сбил 17-летнюю девушку. Проезжую часть она пересекала по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка получила травмы, после оказания медпомощи ее отпустили домой.

ГАИ по обоим фактам ДТП проводит проверки.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома