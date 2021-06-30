Молодечненка по совету лжесотрудника банка установила мобильное приложение и лишилась более Br2,5 тыс.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечно лишилась более Br2,5 тыс., установив по совету лжеработника банка мобильное приложение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Жительнице Молодечно позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о попытке оформления онлайн-кредита на ее имя третьими лицами. Неизвестный порекомендовал женщине установить на мобильный телефон приложение AnyDesk и предоставить 9-значный код для установки соединения, чтобы избежать негативных последствий. Поддавшись на уловки мошенников, молодечненка выполнила все требования, тем самым предоставив им полный доступ к операциям на устройстве.

Удаленный доступ к экрану мобильного телефона позволил мошенникам видеть вводимые логины и пароли, а также количество денежных средств на счету. Потерпевшая - клиентка нескольких банков. Следуя инструкции, женщина зашла в личный кабинет в мобильном приложении Беларусбанка, которое уже было установлено на телефоне, - там на карте хранились Br1,5 тыс. Далее злоумышленники убедили женщину скачать М-банкинг БелВЭБ, пройти процедуру регистрации и перевести денежные средства с первой карты на вторую.

В итоге молодечненка лишилась всех финансовых сбережений - злоумышленники похитили более Br2,5 тыс. В ходе разбирательства правоохранители установили, что похищенная сумма была перечислена на банковский счет на территории Украины.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. За совершение этого противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Милиция Молодечно предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте неизвестным лицам персональные данные, пароли и коды из СМС-уведомлений, проверяйте информацию, поступающую по телефону от посторонних лиц, ни в коем случае не устанавливайте по рекомендации неизвестных мобильные приложения. Нужно помнить, что сотрудники банка никогда не будут звонить с требованиями загрузить и установить приложения, разработанные сторонними организациями.-0-