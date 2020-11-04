Молодечненца будут судить за оказание сопротивления сотруднику ОВД и военнослужащему

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Молодечненского района направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в оказании сопротивления сотруднику органов внутренних дел и военнослужащему, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

По материалам дела, мужчина вечером 10 августа при выполнении правоохранительными органами и военнослужащими обязанностей по охране общественного порядка и пресечению возможных правонарушений на одной из центральных улиц Молодечно оказал сопротивление с причинением телесных повреждений сотруднику ОВД и военнослужащему.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Действия фигуранта квалифицированы по ч.3 ст.363 УК. Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Молодечненского районного отдела Следственного комитета.-0-