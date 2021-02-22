Молодого человека будут судить за организацию массовых беспорядков в Минске

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 25-летнего уроженца Могилевской области, которому вменяют организацию массовых беспорядков и активное участие в них, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Противоправные события произошли с 9 по 12 августа 2020 года в Минске. По материалам дела, фигурант, используя рупор, склонял участников несанкционированных массовых беспорядков к нарушению общественного порядка, руководил ими, призывал граждан и водителей на личном автотранспорте блокировать дороги. Кроме того, он совершил погром и участвовал в возведении баррикад, чем создал условия для сопротивления сотрудникам милиции, добавили в прокуратуре.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, молодой человек организовывал и принимал активное участие в массовых беспорядках, происходящих в различных частях столицы, в том числе на улицах Машерова, Притыцкого, проспектах Победителей и Пушкина. Помимо личного участия он склонял других протестующих к конкретным действиям, грубо нарушающим общественный порядок, а также призывал граждан и водителей на личном транспорте блокировать пути транспортных коммуникаций.

Кроме этого, согласно материалам уголовного дела, молодой человек принял активное участие в совершении погрома. Вместе с неустановленными лицами он разукомплектовал парковочный бокс для хранения покупательских тележек одного из столичных магазинов. После чего обвиняемый переместил несколько тележек к месту возведения баррикад на пересечении улиц Притыцкого и Бельского, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел, и оказал сопротивление представителям власти. Во время следствия он пояснил, что активно обсуждал обстановку в столице в деструктивных Telegram-каналах, в том числе таким образом узнавал время и место несанкционированных мероприятий.

Видеозаписи и фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Следователи изучили личность обвиняемого - парень ранее был судим за кражу, имеет среднее образование и работает дизайнером.

По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено.

После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступления.-0-