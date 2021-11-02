Молодого человека приговорили к 3 годам "химии" за оскорбление Президента и командира ОМОН

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении Президента Беларуси и представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстал молодой человек 1995 года рождения, ранее не судимый. Установлено, что он с 10 апреля по 24 июня 2021 года в интернете публично оскорбил Президента страны и представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. С помощью своего мобильного телефона он разместил под публикациями комментарии, содержащие бранные, оскорбительные, нецензурные слова в отношении главы государства и представителей власти. В суде обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал.

В результате молодой человек приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также ему предстоит выплатить 300 БВ штрафа, что составляет Br8,7 тыс. Мобильный телефон обращен в доход государства в счет специальной конфискации.

С обвиняемого в пользу потерпевшего - командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома решено взыскать в счет возмещения морального вреда Br1 тыс. Эти деньги будут перечислены в УЗ "Дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-