Молодой человек обустроил самогонный мини-завод в пригороде Гродно

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции ликвидировали мини-завод по производству самогона в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Изготовление самогона организовал нигде не работающий 18-летний житель Гродно в лесу неподалеку от агрогородка Озеры. Производственные мощности, включавшие в себя непосредственно аппарат, бензогенератор и насос для подачи воды из близлежащего водоема, позволяли перерабатывать большое количество браги.

К моменту появления милиционеров молодой человек успел произвести около 20 л самогона. Правоохранители изъяли аппарат, а также около 7,5 т браги.

Самогонщик пояснил, что занимался производством исключительно для собственных нужд. По выявленному факту проводится проверка.-0-