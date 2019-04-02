2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В населенном пункте Гулевичи Копыльского района Минской области 1 апреля произошел несчастный случай: молодой человек поднялся на опору ЛЭП и погиб. Такая информация размещена на сайте ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.
Двое жителей агрогородка Тимковичи вечером приехали на личном автомобиле в населенный пункт Гулевичи. Машину и мобильные телефоны они оставили на расстоянии около 500 м от воздушной ЛЭП. Затем, подойдя к опоре линии электропередачи на 10 кВ (10 тыс. В), один из молодых людей по подкосу угловой опоры поднялся к проводам, где был поражен электрическим током.
Второй молодой человек вызвал бригаду скорой медпомощи. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть пострадавшего. Органы следствия устанавливают обстоятельства инцидента и причины, побудившие молодых людей приблизиться к энергообъекту.
ГПО "Белэнерго" предупреждает о том, что недопустимо незаконно проникать в действующие электроустановки, в большинстве случаев это может закончиться смертельным исходом.-0-
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