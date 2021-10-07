Молодой человек приговорен к 4 годам колонии за участие в массовых беспорядках в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, которому инкриминировано участие в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Как установлено в суде, обвиняемый вечером 10 августа 2020 года на проезжей части у дома 50 на ул.Сурганова в Минске участвовал в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества.
"Помимо совершения иных деяний обвиняемый поднимался на временно возведенные сооружения и баррикады", - отметили в прокуратуре. Он возводил баррикады на проезжей части дороги, из-за чего нарушалась работа транспорта. Противоправными действиями фигуранта причинен ущерб КУП "Спецкоммунавтотранс" и КТУП "Минсктранс".
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор: 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-