Молодой человек утонул в карьере в Волковысском районе

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 18-летний парень утонул в одном из карьеров в Волковысском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Компания молодежи отдыхала с палатками на карьере неподалеку от поселка Красносельский. Около 3.30 из палатки вышел и не вернулся молодой человек. Его поиски на берегу не увенчались успехом.
Молодежь позвонила в милицию. Прибыла на место и водолазно-спасательная служба Гродненской областной организации ОСВОД. Водолазы маневренно-поисковой группы обнаружили тело парня на 5-метровой глубине. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В областной организации ОСВОД напомнили, что карьеры - это технические водоемы, находится на территории разработок запрещено. Резкие обрывы, большие глубины повышают риск смертельного происшествия. Шансов выбраться самостоятельно при чрезвычайном происшествии практически нет.-0-
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