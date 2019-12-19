Молодой мужчина погиб на пожаре в Лунинецком районе

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре погиб 31-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 18 декабря в агрогородке Кожан-Городок. Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме спасателям поступило в 21.32. На момент прибытия подразделений МЧС дом горел изнутри. Со слов соседей, там мог находиться человек.

В жилой комнате на полу был обнаружен хозяин дома 1988 года рождения. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, однако медики констатировали его смерть. Известно, что в этом году мужчина освободился из мест лишения свободы.

В течение 12 минут пожар был локализован, а затем ликвидирован. Огонь повредил имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-